Владелец дома автоматически получает право на земельный участок - Рада приняла закон

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №0850 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно единой правовой доли земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости)».

Как передает корреспондент Укринформа за соответствующее решение проголосовали 297 народных депутатов.

Законопроектом предлагается установить «автоматичность» перехода прав пользования земельным участком при переходе права собственности на расположенное на нем здание, сооружение от землепользователя к новому владельцу имущества.

Также устанавливается обязанность приобретателя права собственности на здание, сооружение, расположенных на земельном участке государственной и коммунальной собственности, право пользования которой не оформлено в течение 30-дневного срока со дня приобретения такого права собственности, осуществить соответствующие действия для оформления прав на земельный участок.

В то же время «в случае недостижения согласия относительно порядка пользования земельным участком между приобретателем и землепользователем такой порядок определяется органом исполнительной власти или органом местного самоуправления».

Реализация проекта Закона не будет требовать внесения изменений и дополнений в другие законодательные акты Украины и дополнительных расходов из государственного бюджета.

Законопроект был внесен в Верховную Раду 29 августа 2020 года группой народных депутатов. Предыдущая редакция этого проекта с таким же названием была зарегистрирована в парламенте еще 4 июня 2015 года.