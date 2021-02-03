Пакет законопроектов о двойном гражданстве предусматривает реинтеграцию украинцев с российскими паспортами

Народные депутаты от партии "Слуга народа" в законопроектах о двойном гражданстве намерены реинтегрировать украинцев с российскими паспортами из Донбасса и Крыма, а также украинцев, работающих в России.

"Основная цель нашего законопроекта - реинтегрировать наших украинцев с востока и из Крыма, а также наших граждан, которые имеют российские паспорта и понимают существующее положение в отношениях с Российской Федерацией. Они получили эти паспорта разными способами. Кому-то, как в Крыму, их просто навязали, кто-то был вынужден получить паспорт, чтобы работать в России. Таких оценивается от 1 до 2 миллионов. Мы хотим их вытянуть и дать возможность "задекларироваться" и спокойно жить с этими паспортами, чтобы они не были персонами нон-грата", - заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Вместе с тем, по его словам, законопроект поможет "пролить свет на наш политический класс и их заграничные паспорта".

"Одними из тех, кто пользовался неформально двойным гражданством, был наш политический класс, которые получили паспорта других стран и использовали из как запасной аэродром, как инструмент, где они прячут деньги. И людям было об этом не известно. Одним из факторов, почему за последнюю неделю поднялся такой крик, - то, что эти политики не хотят, чтобы мы вытянули все это на свет", - уточнил Дунда.

Кроме того, нардеп подчеркнул, что законопроект "поставит барьер стране-агрессору в получении доступа к государственным должностям".

Дунда также отметил, что законопроект позволит избавиться от множества пробелов в законодательном поле Украины, позволяющих госслужащим иметь гражданство других стран.

"Для некоторых наших чиновников высокого ранга установлен запрет иметь паспорт другого государства. Но теми же законами нигде не установлено, что если во время работы на государственной службе они приобретают иностранное гражданство, они увольняются. И более того, там не и того, что при утрате украинского гражданства, они могут быть уволены", - заметил депутат.

В свою очередь, другой соавтор законопроекта депутат от партии "Слуга народа" Александр Аликсейчук подчеркнул, что никаких юридических последствий сам факт наличия двойного гражданства не несёт, однако непредоставление декларации о наличии другого гражданства является поводом для возбуждения административной и уголовной ответственности.

В то же время нардеп отметил, что "граждане, которые имеют паспорта Российской Федерации как страны-агрессора, не имеют права быть избранными в органы местного самоуправления, не могут быть назначены на какие-либо должности в органах исполнительной власти, кроме того, у них приостанавливается право избирать".

Также Аликсейчук отметил, что документ не связан с принятым законом Украины про народовластие через всеукраинский референдум и не даёт возможность тестирования изменений в Конституцию в части двойного гражданства.

"Для реализации наличия у граждан Украины иностранного гражданства нет необходимости изменять Конституцию. Во-вторых, закон Украины про народовластие через всеукраинский референдум четко говорит про то, что изменения в Конституцию через референдум невозможны", - объяснил он.

По словам народного депутата от партии "Слуга народа" Дмитрия Микиши, законопроект о двойном гражданстве не даёт возможности иностранцам покупать землю, поскольку "рынок земли начнет функционировать только с 1 июля этого года и до 2024 года есть ограничения, что в одни руки можно приобрести до 100 гектаров".

Как сообщалось, 25 января народные депутаты народные депутаты из фракции "Слуга народа" Олег Дунда, Александр Аликсейчук и Дмитрий Микиша зарегистрировали три законопроекта, которые разрешат иметь двойное гражданство для украинцев.

Так, в законопроекте №4640 авторы предлагают внести изменения в закон Украины "О гражданстве", которые предоставляют гражданам Украины право получать гражданство (подданство) иностранного государства без потери гражданства Украины.

Предложенные изменения также позволяют иностранцам получать гражданство Украины без отказа от гражданства своей страны.

Кроме того, предлагается ввести декларирование о наличии (отсутствии) иностранного гражданства (подданства) и ведение учета граждан Украины, которые имеют гражданство других государств.

Законопроект предлагает также предусмотреть подачу декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, которые претендуют на избрание на выборные должности или на госслужбу, на службу в органы местного самоуправления, прохождение службы в правоохранительных органах.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, одной из важных новаций является введение понятия "государство-агрессор".

"В частности, в случае наличия у граждан Украины гражданства (подданства) государства, признанного агрессором по отношению к Украине, предусмотрен запрет указанным гражданам в реализации их избирательных прав. Такой запрет действует до момента отмены у определенного государства статуса агрессора или прекращения этими гражданами гражданства (подданства) такого государства", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект №4641 предусматривает введение уголовной ответственности за несообщение гражданином Украины о наличии гражданства (подданства) государства-агрессора. За это предлагается назаказние в виде лишения свободы от двух до пяти лет.

При этом законопроект №4642 предлагает внести изменение в Кодекс Украины об административных правонарушениях и предусмотреть наложение штрафа от двадцати до тридцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 тыс. грн до 510 тыс. грн) за нарушение сроков представления декларации о получении (наличии), прекращении иностранного гражданства (подданства) или представление заведомо недостоверных сведений в декларации.