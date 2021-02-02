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В Украине планируют разрешить приватизацию имущества вузов, которое они не используют
15:49 02.02.2021 |
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4486 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно статуса национального и эффективного управления учреждениями образования и государственным имуществом».
Как передает корреспондент Укринформ, за соответствующее решение проголосовали 236 народных депутатов.
Законопроект предусматривает внесение изменений в законы «Об образовании», «О высшем образовании», «О профессиональном предвысшем образовании», «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования» и «О научной и научно-технической деятельности» в части совершенствования процедуры предоставления статуса национального и управления учебными заведениями и государственным имуществом, закрепленное за ними.
Согласно документу, имущество, закрепленное за государственным или коммунальным учреждением высшего образования, в том числе имеющим статус национального, может бесплатно передаваться в установленном законодательством порядке любому другому учебному заведению или научному учреждению (организации) государственной или коммунальной формы собственности при условии дальнейшего его использования исключительно на образовательные или научные потребности или государственным органам власти для обеспечения национальных интересов государства.
Кроме того, предусматривается возможность приватизации имущества, которое не используется учебными заведениями.
«В случае, когда имущество (кроме земельных участков) государственного или коммунального заведения более трех лет с момента уведомления органа управления о прекращении его использования не используется в образовательном процессе, не обеспечивает уставную деятельность и дальнейшее его использование по образовательному назначению не планируется либо невозможно, а другие государственные или коммунальные учебные заведения, учреждения, предприятия и организации в течение этого периода не проявили заинтересованность в передаче им указанного имущества, это имущество в установленном законодательством порядке может быть включено в перечень объектов, подлежащих приватизации при условии, что поступления от приватизации такого имущества используются исключительно на образовательные нужды », - отмечается в документе.
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