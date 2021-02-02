Рада намерена увеличить ответственность за превышение норм габаритно-весового контроля на дорогах

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 3742 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля".

Документ поддержали 308 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Согласно пояснительной записке, документ, в частности, законодательно закрепляет полномочия "Укртрансбезопасности" относительно взыскания в судебном порядке платы за проезд по автодорогам транспортных средств, весовые и габаритные параметры которых превышают нормативы во время осуществления габаритно-весового контроля.

Кроме того, предусматривается повышение ответственности автомобильных перевозчиков за повышение установленных законодательством габаритно-весовых норм. В частности, вводится административная ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото и киносъемки, видеозаписи, в том числе зафиксированные в автоматическом режиме.

"Законопроект расширяет полномочия "Укртрансбезопасности" в части осуществления габаритно-весового контроля - предоставляет указанной службе право взимать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, нарушающих габаритно-весовые параметры. Кроме этого, законопроект, наконец, устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно повышает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм", - прокомментировал решение парламента министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Так, со 100 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (в настоящее время с 1,7 тыс. грн до 17 тыс. грн) увеличивается штраф за предоставление услуг по перевозке пассажиров и грузов (в том числе международных) без оформления необходимых документов. Устанавливается также штраф в размере 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов за отказ от передачи уполномоченному лицу центрального органа исполнительной власти по безопасности на транспорт для проверки.

За превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм до 2% включительно при перевозке неделимого груза без соответствующего разрешения, или делящегося груза, документом установлен штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан; от 2% до 5% - 300; от 5% до 10% - 500; свыше 10%, но не более 20% - 1 тыс.; свыше 20%, но не более 30% - 2 тыс.; более 30% - 3 тыс НМДГ.

Помимо этого, "Укртрансбезопасности" разрешается сопровождать транспортное средство, что имеет признаки нарушения норм весовых параметров на расстоянии не более 50 км к ближайшему месту взвешивания для осуществления габаритно-весового контроля, а кже запрета дальнейшего движения такого транспорта.

Кроме того, предлагается установить размер штрафа для грузоотправителей за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортные накладные или другие документы на груз в размере 34 тыс. грн, за отказ от прохождения ГВК - в размере 51 тыс. грн.

Планируется также установить размер штрафа за невыполнение законных требований работников "Укртрансбезопасности" по проверке соблюдения требований законодательства об автомобильном транспорте; по устранению нарушений законодательства по безопасности на автомобильном транспорте, а также за создание препятствий для выполнения возложенных на работников "Укртрансбезопасности" обязанностей и задач - в размере 51 тыс. грн.

"Сейчас вместе с депутатским корпусом мы готовим этот законопроект ко второму чтению", - добавил Криклий.