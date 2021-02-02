КС открыл производство по представлению омбудсмена о признании неконституционными ряда положений законодательства в сфере здравоохранения

Конституционный суд (КС) открыл конституционное производство по делу по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады по правам человека (омбудсмена) о признании неконституционными отдельных положений законов Украины, касающихся сферы здравоохранения, оказания медицинских услуг населению, вопросам ликвидации и реорганизации учреждений здравоохранения в условиях пандемии Covid-19.

Как сообщается на сайте омбудсмена в понедельник вечером, об этом на имя Уполномоченного поступило постановление Третьей коллегии судей Второго сената КС от 27 января. "Данное дело будет рассматриваться КС по существу. Дата рассмотрения и форма слушания будут сообщены дополнительно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, омбудсмен Денисова обратилась в КС с соответствующим представлением 6 января. "Ситуация, при которой начата медицинская реформа с последующим установлением на законодательном и подзаконном уровнях в некоторых случаях несоизмеримых целей средств достижения - противоэпидемических мероприятий - привели к нарушению и ограничению конституционных прав и свобод человека и гражданина, свидетельством чего являются многочисленные обращения граждан ко мне как к уполномоченному Верховной Рады по правам человека", - пояснила она.

По словам омбудсмена, страна оказалась не готовой к борьбе с пандемией COVID-19 ни организационно, ни юридически. На ее имя поступило множество обращений о неконституционности внедряемой медицинской реформы, несоизмеримости целей и мер, предпринимаемых правительством для преодоления пандемии COVID-19, о неконституционности отдельных положений законов и постановлений Кабинета министров. "Надеюсь на открытие КС конституционного производства по моему представлению и рассмотрение его по сути, ведь нарушенные права граждан в сфере здравоохранения должны быть восстановлены и в дальнейшем обеспечиваться государством", - заключила Денисова.