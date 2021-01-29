Рада продлила полномочия налоговой милиции

Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс Украины, отложив срок прекращения полномочий налоговой милиции до запуска Бюро экономической безопасности.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4090 за основу проголосовали 258 народных депутатов, его принятие в целом как закона поддержали 259 нардепов.

Согласно пояснительной записке к документу, необходимость его принятия обусловлена ​​необходимостью урегулирования вопроса деятельности органов налоговой милиции в период вступления в силу закона "О Бюро экономической безопасности Украины".

В частности, согласно внесенным в 2017 году поправкам в Налоговый кодекс, на следующий день после вступления в силу закона о Бюро экономической безопасности органы налоговой милиции перестают существовать, поскольку из Налогового кодекса исключается соответствующий раздел.

Однако, как указывают авторы законопроекта, к этому времени Бюро экономической безопасности Украины и его территориальные подразделения еще не будут созданы.

Соответственно, законом "с целью обеспечения выполнения конституционного принципа непрерывности и стабильности функционирования центральных органов исполнительной власти", предложено продлить полномочия органов налоговой милиции на период до создания Бюро экономической безопасности Украины и его территориальных подразделений, но не дольше, чем шесть месяцев с даты вступления в силу закона о Бюро.

Законом предусматривается создание Бюро экономической безопасности в качестве центрального органа исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.

Кроме того, законом предусмотрены изменения в закон "Об оперативно-розыскной деятельности", согласно которым спецподразделения Службы безопасности Украины лишаются функций расследования преступлений, связанных с борьбой с коррупцией и организованной преступностью.



