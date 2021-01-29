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Рада продлила полномочия налоговой милиции
15:16 29.01.2021 |
Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс Украины, отложив срок прекращения полномочий налоговой милиции до запуска Бюро экономической безопасности.
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4090 за основу проголосовали 258 народных депутатов, его принятие в целом как закона поддержали 259 нардепов.
Согласно пояснительной записке к документу, необходимость его принятия обусловлена необходимостью урегулирования вопроса деятельности органов налоговой милиции в период вступления в силу закона "О Бюро экономической безопасности Украины".
В частности, согласно внесенным в 2017 году поправкам в Налоговый кодекс, на следующий день после вступления в силу закона о Бюро экономической безопасности органы налоговой милиции перестают существовать, поскольку из Налогового кодекса исключается соответствующий раздел.
Однако, как указывают авторы законопроекта, к этому времени Бюро экономической безопасности Украины и его территориальные подразделения еще не будут созданы.
Соответственно, законом "с целью обеспечения выполнения конституционного принципа непрерывности и стабильности функционирования центральных органов исполнительной власти", предложено продлить полномочия органов налоговой милиции на период до создания Бюро экономической безопасности Украины и его территориальных подразделений, но не дольше, чем шесть месяцев с даты вступления в силу закона о Бюро.
Законом предусматривается создание Бюро экономической безопасности в качестве центрального органа исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.
Кроме того, законом предусмотрены изменения в закон "Об оперативно-розыскной деятельности", согласно которым спецподразделения Службы безопасности Украины лишаются функций расследования преступлений, связанных с борьбой с коррупцией и организованной преступностью.
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