За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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Украина обратилась к «Венецианке» по законопроектам о деятельности КСУ
18:33 28.01.2021 |
Украина обратилась к Венецианской комиссии с просьбой дать разъяснения по двум законопроектам, касающимся деятельности Конституционного суда.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ВК.
"Письмом от 26 января 2021 года председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков спрашивал мнения Венецианской комиссии относительно законопроекта "О конституционном порядке" и проекта закона "О порядке рассмотрения дел и исполнения решений Конституционного суда Украины", - говорится в заявлении.
Этот запрос является продолжением рекомендаций Комиссии, высказанных в двух неотложных выводах от декабря 2020 года по законодательной ситуации с антикоррупционными механизмами и реформой Конституционного суда после октябрьского решения КСУ, которые были предоставлены по запросу президента Владимира Зеленского.
Напомним, 27 октября 2020 года Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
Из-за признания Конституционным судом неконституционными норм по недостоверному декларированию и полномочиям НАПК Украина рискует потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров, также это ставит под сомнение безвизовый режим с ЕС.
4 декабря Верховная рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование, теперь за ложь о доходах предусмотрены штраф и ограничение свободы.
В ЕС отметили, что считают восстановление наказания недостаточным предохранителем.
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