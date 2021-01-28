Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3087-д "О Бюро экономической безопасности", создании правоохранительного органа, который будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики и ликвидирует налоговую милицию.

Документ поддержали 242 нардепа.

Бюро экономической безопасности будет единственным правоохранительным органом, который будет расследовать экономические преступления. Кроме тех, кто расследует НАБУ. Это означает, что с созданием БЭБ исчезнет не только налоговая милиция, но и экономические подразделения в Национальной полиции и Службе безопасности Украины.

Всего на БЭБ планируют возложить полномочия расследовать уклонения от уплаты налогов, но кроме этого еще ряд преступлений, связанных с экономикой и финансами.

В БЭБ будут работать детективы, которые будут проводить не только сбор аналитической информации о, например, уклонении от уплаты налогов, но и вести оперативно-розыскную деятельность наравне с другими силовыми структурами.

Всего в БЭБ планируют трудоустроить 4000 работников - как в центральный аппарат, так и в региональные отделения.

Возглавит бюро директор. В первом чтении этого законопроекта предполагалось, что директора на 5 лет будет назначать президент, а выбирать конкурсная комиссия.

Однако ко второму чтению в документ внесли изменения - теперь предусмотрено, что директор, отобранный на открытом конкурсе, будет назначаться Кабмином по представлению премьера.

Ранее одобрение законопроекта о БЭБ в первом чтении вызвало негативную реакцию у бизнеса.

"Положениями проекта Закона №3087-д предлагается внести изменения в ряд законов, заменив словосочетание "налоговая милиция" на "Бюро экономической безопасности Украины", что приведет просто к изменению названия органа", - рассказывала ЭП координатор налогового комитета Европейской бизнес ассоциации Наталья Артемчук.

Там также критикуют идею перевода на службу к новому бюро бывших работников налоговой милиции без проведения проверки на добродетель.

"Возмущает большая численность штата нового правоохранительного органа, наделенного правами использования специальных средств, в том числе, огнестрельного оружия работниками БЭБ, которые имеют специальные звания. Это может быть использовано с целью давления на бизнес и продолжения печально традиций с "маски-шоу", - заявляли в Ассоциации.

Напомним:

Глава Минфина Сергей Марченко считает дискуссионным вопросом создание Бюро экономической безопасности - вместо единого госоргана по экономическим расследованиям он предлагает передать его функции департаменту Минфина.

Создание Бюро экономической безопасности (или аналогичного органа) вместо существующей налоговой милиции до конца 2020 года было одним из обязательств Украины перед МВФ.

Верховная Рада 3 сентября приняла в первом чтении законопроект № 3087-д "О Бюро экономической безопасности".

Этот законопроект разработан, чтобы ликвидировать налоговую милицию, для оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранения дублирования их функций и создания Бюро экономической безопасности.

К законопроекту "О Бюро экономической безопасности Украины" № 3087-д ко второму чтению народные депутаты подали около 1500 поправок.