Рада одобрила упрощенную регистрацию вакцин от коронавируса

Верховная Рада приняла за основу проект изменений в закон "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств, клинические испытания которых полностью не завершены.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4613 в первом чтении проголосовали 318 народных депутатов.

Как пояснил, представляя проект, председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, законопроект призван разрешить ускоренную регистрацию лекарственных средств с целью экстренного медицинского применения, в частности вакцин для предотвращения COVID-19.

Согласно пояснительной записке, проектом документа предоставляется возможность государственной регистрации лекарственных средств, клинические испытания которых не завершены, под обязательство заявителя завершить программу клинических испытаний в течение определенного периода.

Законопроектом предложено разрешить такую процедуру для лекарственных средств, если их клинические исследования проводились с разрешения и/или под надзором компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Индии или Европейского Союза.