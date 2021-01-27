Финансовые новости
- |
- 27.01.21
- |
- 20:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Зеленский внес в Раду законопроект об ограничении или лишении свободы за недостоверное декларирование и ложь в декларации
17:10 27.01.2021 |
Президент Украины Владимир Зеленский планирует внести в Верховную Раду законопроект, который предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредоставление декларации, сообщил председатель комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин (фракция "Слуга народа").
Как сообщается на сайте Верховной Рады, законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс относительно усовершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление информации субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на исполнение функций государства или местного самоуправления" зарегистрирован под №4651 27 января.
"Президент Украины последовательно придерживается своей принципиальной позиции по бескомпромиссной борьбе с коррупцией. Внесение этого законопроекта об усилении уголовной ответственности за ложь в декларациях - это то, чего ждет украинское общество, это совпадает с позицией международных партнеров Украины и рекомендациями Венецианской комиссии", - отметил Костин.
Парламентарий напомнил, что проект закона рассматривал Совет национальной безопасности и обороны. "И я согласен, что борьба с коррупцией - это вопрос национальной безопасности Украины. Я полностью поддерживаю позицию президента", - подытожил он.
Как сообщалось, президент Украины 27 января 2021 года подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны "О проекте Закона Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправлении".
Документ, в частности, предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и не предоставление декларации.
Так, предлагается внести изменения в ст. 366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации), предусмотрев, что умышленное внесение недостоверных сведений в декларации, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, наказывается штрафом от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Если субъект декларирования умышленно внес недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то предлагается установить наказание в виде штрафа от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Кроме того, предлагается внести изменения в ст. 366-3 Уголовного кодекса (не предоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления), согласно которым за умышленное непредоставление декларации предполагается наказывать штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Приглашаю в гости»: С чего это Тимошенко начала «обниматься» с Ермаком
|Валютное предложение на межбанке 26 января подросло за счет нерезидентов, которые раскупили больше половины новых ОВГЗ
|Закон о референдуме: Что приняла Рада и в чем опасность
|Ураган для Банковой. Какой подарок преподнесли Зеленскому на день рождения послы G7
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Зеленский внес в Раду законопроект об ограничении или лишении свободы за недостоверное декларирование и ложь в декларации
|Трудовым мигрантам будут давать госденьги на старт бизнеса при возвращении в Украину
|Прожиточный минимум будут рассчитывать по-новому: стартовал процесс
|Верховная Рада поддержала повышение необлагаемой стоимости для международных посылок
|Кабмин расширил действие цены на газ 6,99 грн/куб. м на ОСМД
|Автогаз 27 января дорожает в регионах
Это интересно
|Представители полупроводниковой отрасли призвали власти США навести порядок в области санкций
|США опережает Китай и ЕС в гонке в области искусственного интеллекта
|BMW упростит модельный ряд и избавится от непопулярных опций
|Хакеры усилили попытки кражи Telegram-каналов с помощью трояна
|«Налог на Google»: Слуги хотят обязать интернет-гигантов платить налоги в Украине
|Компания SpaceX вывела на орбиту рекордное число спутников
|Американцы рассказали об отношении к ручной коробке передач