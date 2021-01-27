Верховная Рада поддержала повышение необлагаемой стоимости для международных посылок

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №4278 и связанный с ним законопроект №4279, которые предусматривают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения товаров, перемещаемых (пересылаемых) в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Изменения поддержали 346 народных депутатов.

Законопроектом №4278 предлагается увеличить базу обложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях в адрес получателя - физического лица со 100 евро до 150 евро (примерно от 3400 до 5100 грн).

Согласно законопроекту, облагаться будет лишь "часть суммарной фактурной стоимости, превышающей эквивалент 150 евро, с учетом пошлины, подлежащей уплате".

В пояснительной записке указано, что целью документа является "улучшение, удешевление и повышение эффективности осуществления администрирования налога на добавленную стоимость по операциям по ввозу товаров на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях", а также упрощения уплаты этого налога.

