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Верховная Рада поддержала повышение необлагаемой стоимости для международных посылок
15:24 27.01.2021 |
Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №4278 и связанный с ним законопроект №4279, которые предусматривают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения товаров, перемещаемых (пересылаемых) в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Изменения поддержали 346 народных депутатов.
Законопроектом №4278 предлагается увеличить базу обложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях в адрес получателя - физического лица со 100 евро до 150 евро (примерно от 3400 до 5100 грн).
Согласно законопроекту, облагаться будет лишь "часть суммарной фактурной стоимости, превышающей эквивалент 150 евро, с учетом пошлины, подлежащей уплате".
В пояснительной записке указано, что целью документа является "улучшение, удешевление и повышение эффективности осуществления администрирования налога на добавленную стоимость по операциям по ввозу товаров на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях", а также упрощения уплаты этого налога.
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