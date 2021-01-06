В Раде предлагают криминализировать контрабанду подакцизных товаров

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о криминализации незаконного перемещения подакцизных товаров.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте парламента.

Авторами соответствующего законопроекта №4556 являются четверо народных депутатов из фракции «Слуга народа».

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 201-2 и предусмотреть, что «контрабанда подакцизных товаров (водка, горючее, сигареты, автомобили и другое - ред.), то есть действия, направленные на перемещение через таможенную границу Украины за пределами таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля подакцизных товаров (кроме электрической энергии), совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом от двух до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (34-170 тысяч грн - ред.)».

При этом за контрабанду названных товаров в крупных размерах авторы предлагают штрафовать виновных лиц на сумму от десяти до двадцати пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170-425 тысяч грн) или лишать свободы на срок от 3 до 7 лет.

Аналогичное наказание может ждать виновных лиц, ранее осужденных, в частности, за контрабанду наркотиков, лесоматериалов и редких пород древесины.

В то же время если вышеуказанные действия совершены должностным лицом с использованием власти или служебного положения, или в особо крупном размере, или по предварительному сговору или организованной группой лиц, то виновным может грозить от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и штрафом от двадцати пяти до пятидесяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (425-850 тысяч гривень - ред.) с конфискацией имущества.

Как сообщалось, это не первая попытка криминализировать контрабанду подакцизных товаров. В 2016 году Верховная Рада направила в комитет на повторное первое чтение законопроект № 3254 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды алкогольных напитков, табачных изделий". Соответствующее решение поддержали 228 народных депутатов.

Перед этим парламентарии отказались принять законопроект за основу, отдав за него 211 голосов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В ноябре 2019 года тогдашний руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов предложил криминализировать контрабанду водки и алкоголя.

Для рассмотрения законопроекта парламентарии должны включить его в повестку дня.