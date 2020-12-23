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В подписанном Зеленским законе о льготах для культуры и туризма не оказалось проголосованной Радой поправки
Подписанный президентом Владимиром Зеленским закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий" устанавливает сниженную ставку налога на добавленную стоимость в размере 7% для гостиниц и средств размещения до 2023 года, хотя ранее Верховная Рада поддержала бессрочное введение уменьшенного налога.
"Временно, до 1 января 2023 года, операции по предоставлению услуг временного размещения (проживания), которые предоставляют гостиницы и подобные средства временного размещения, облагаются налогом по ставке в размере 7%", - говорится в обнародованном на сайте парламента законе № 962-ІХ.
Как сообщалось, во время обсуждения Верховной Радой соответствующего законопроекта в ноябре-2020, была проголосована правка народного депутата Дмитрия Нальотова, который предлагал сделать норму об уменьшенной ставке НДС для гостиниц бессрочной.
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