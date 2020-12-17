Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Рада определила основания для создания военно-гражданских администраций ОТГ
16:55 17.12.2020 |
Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий создание военно-гражданских администраций (ВГА) в объединенных территориальных громадах (ОТГ) в случае невозможности Центральной избирательной комиссии обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях.
За соответствующий законопроект №3913 "О внесении изменений в закон "О военно-гражданских администрациях" относительно упорядочивания отдельных вопросов организации и деятельности ВГА" во втором чтении и в целом проголосовали 265 народных депутатов. Законопроект вносит изменения в закон "О местном самоуправлении в Украине".
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он разработан для обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения в районе отпора вооруженной агрессии Российской Федерации, а также для обеспечения правопреемства и беспрерывности власти местного самоуправления на отдельных территориях в условиях очередного этапа административно-территориальной реформы.
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