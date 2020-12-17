Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Финансовые новости
- |
- 17.12.20
- |
- 17:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада урегулировала штрафы для предпринимателей за несоблюдение посетителями общественных зданий масочного режима
16:44 17.12.2020 |
Верховная Рада приняла закон, предусматривающий штрафы для предпринимателей, предприятий, учреждений и организаций за несоблюдение посетителями общественных зданий масочного режима.
Соответствующий законопроект №3890 о внесении изменений в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" был проголосован в четверг.
Закон устанавливает финансовые санкции к предприятиям, предпринимателям, учреждениям, организациям за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, или непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты.
Согласно принятому закону предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Составлять постановления о наложении штрафов и применение финансовых санкций будут уполномоченные должностные лица территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обновление правительства. Сложится ли у Зеленского кадровый пасьянс с Коломойским
|Банкиры спохватились - поняли, что доллар больше не будет падать на межбанке, и кинулись его скупать
|Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию о действиях РФ в оккупированном Крыму
|Кадровые качели: Зачем публично поссорились Зеленский и Разумков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада определила основания для создания военно-гражданских администраций ОТГ
|Рада урегулировала штрафы для предпринимателей за несоблюдение посетителями общественных зданий масочного режима
|Нефть дорожает 17 декабря на оптимизме вокруг перспектив спроса
|Рада назначила главу Госгеокадастра главой Минагрополитики
|«Мировая» между Витренко и «Нафтогазом»: экс-директор получит гособлигаций на 4 миллиона долларов
|Канада представила свою водородную стратегию
Это интересно
|Появились подробности о первом электрокаре Subaru
|Volkswagen решил судьбу Lamborghini и Ducati
|SpaceX хочет привлечь новые инвестиции и увеличить капитализацию вдвое, до $92 млрд
|Maserati представила обновленные Ghibli, Quattroporte и Levante
|Microsoft, Nintendo и Sony договорились о принципах создания безопасной среды для игроков
|СМИ: Коломойский организовал майнинг биткоинов на заводе в США
|Специалисты Gartner прогнозируют, что к 2023 году платежи через транспортные средства достигнут 1 млрд долларов