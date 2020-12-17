Рада урегулировала штрафы для предпринимателей за несоблюдение посетителями общественных зданий масочного режима

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий штрафы для предпринимателей, предприятий, учреждений и организаций за несоблюдение посетителями общественных зданий масочного режима.

Соответствующий законопроект №3890 о внесении изменений в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" был проголосован в четверг.

Закон устанавливает финансовые санкции к предприятиям, предпринимателям, учреждениям, организациям за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, или непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты.

Согласно принятому закону предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Составлять постановления о наложении штрафов и применение финансовых санкций будут уполномоченные должностные лица территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения.

