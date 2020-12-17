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Рада отправила на доработку законопроект об АМКУ
08:59 17.12.2020 |
Верховная Рада направила на повторное второе чтение законопроект №3132 "О внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета".
Такое решение поддержали 236 народных депутатов, передает корреспондент Укринформа.
Для принятия законопроекта во втором чтении и в целом парламентариям не хватило голосов - за это проголосовали 224 народных депутата при минимально необходимых 226.
Согласно пояснительной записке, законопроект №3132 предлагает дополнить Закон "Об Антимонопольном комитете Украины" новой статьей 61, которой определяются отдельно полномочия АМКУ как органа обжалования в сфере публичных закупок.
Так, в АМКУ предлагается создать комиссию по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок в составе не менее трех уполномоченных по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок. Эти уполномоченные будут назначены в порядке, предусмотренном для назначения государственных уполномоченных АМКУ.
Как сообщалось, законопроект №3132 "О внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета" Верховная Рада приняла в первом чтении 13 апреля 2020 года.
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