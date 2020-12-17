Рада отправила на доработку законопроект об АМКУ

Верховная Рада направила на повторное второе чтение законопроект №3132 "О внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета".

Такое решение поддержали 236 народных депутатов, передает корреспондент Укринформа.

Для принятия законопроекта во втором чтении и в целом парламентариям не хватило голосов - за это проголосовали 224 народных депутата при минимально необходимых 226.

Согласно пояснительной записке, законопроект №3132 предлагает дополнить Закон "Об Антимонопольном комитете Украины" новой статьей 61, которой определяются отдельно полномочия АМКУ как органа обжалования в сфере публичных закупок.

Так, в АМКУ предлагается создать комиссию по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок в составе не менее трех уполномоченных по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок. Эти уполномоченные будут назначены в порядке, предусмотренном для назначения государственных уполномоченных АМКУ.

Как сообщалось, законопроект №3132 "О внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета" Верховная Рада приняла в первом чтении 13 апреля 2020 года.