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Рада повысит штрафы за нарушение правил пожарной безопасности
14:02 16.12.2020 |
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3755 в первом чтении проголосовало 324 народных депутата.
Проектом Закона предлагается усилить административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.
В пояснительной записке к законопроекту его целью указано "усиление защиты окружающей среды, предотвращение пожаров в природных экосистемах, повышение эффективности управления и контроля в этой сфере, усиление административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности".
Для этого предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, повысив размеры штрафов за совершение правонарушений по ряду статей:
* статьей 95-1 "Нарушение требований нормативно-правовых актов и нормативных документов по вопросам технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергетического оборудования" - с 1-5 необлагаемых минимумов доходов граждан до 100-200 минимумов (1700-3400 грн), а для должностных лиц - от 200 до 300 минимумов.
* статьей 120 "Нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском, речном и воздушном транспорте" - с 3-7 до 100-200 минимумов, а для должностных лиц - от до 200-300 минимумов;
* статьей 175 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" - с нынешних 0,5-7 до 100-200 минимумов, а для должностных лиц - от до 200-300 минимумов;
* статьей 175-2 "Осуществление предприятием хозяйственной деятельности без декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности", на граждан - субъектов предпринимательской деятельности и должностных лиц с 40-100 минимумов до 100-300 минимумов (1700-5100 грн).
* статьей 188-16 "Невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам гражданской защиты, надзора и контроля за состоянием защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" - с 10-100 до 100-200 минимумов;
* статьей 188-20 "Невыполнение (уклонение от исполнения) или несвоевременное исполнение предписаний должностных лиц центрального органа исполнительной власти по государственному энергетическому надзору или распоряжений его органов" - с 1-5 до 50-100 минимумов, а для должностных лиц - от 100 до 200.
Также вносятся изменения в статьи 223, 224, 240, 255 КУоАП, направленные на расширение полномочий отдельных должностных лиц государственных органов а также повышение эффективности управления и контроля в указанных выше сферах.
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