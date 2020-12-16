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В Украине отменили возрастные ограничения для работы на госслужбе
11:24 16.12.2020 |
Верховная Рада отменила возрастные ограничения для работы на государственной службе.
Принятие соответствующего законопроекта №4096 в целом поддержали 300 народных депутатов на заседании в среду.
В частности, из закона "О государственной службе" Рада исключила норму о том, что на госслужбу не может поступать человек, достигший 65-летнего возраста.
Вместо этого им предоставлена возможность быть назначенными на должность госслужащего на один год с правом повторного назначения без обязательного проведения конкурса ежегодно.
Принятый законопроект предусматривает, что дальнейшее их пребывание на госслужбе возможно не более чем до 70-ти лет.
Этот закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.
Также, согласно закону, продлен срок пребывания на службе в органах местного самоуправления, но не более чем на 5 лет по решению сельского, поселкового, городского председателя, председателя районного, районного в городе, областного совета. Такое решение о продлении срока пребывания на службе в органах местного самоуправления принимается председателем соответствующего совета ежегодно, но не более чем до достижения госслужащим 70-летнего возраста.
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