Рада поддержала поправку о направлении 40% областных средств Дорожного фонда на строительство дорог

Верховная Рада в ходе рассмотрения проекта изменений в Бюджетный кодекс из "бюджетного пакета" (законопроект №4100-д) поддержала поправку о перераспределении 40% средств, которые поступают из Дорожного фонда в областные бюджеты, на строительство дорог коммунального и местного значения.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующую поправку проголосовали 236 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

"35% Дорожного фонда идет на места, в области. Мы предлагаем 40% этих средств, которые будут поступать в области, на места, направлять исключительно на строительство дорог коммунального и местного значения. Раньше этой нормы не было", - пояснил в ходе рассмотрения законопроекта член комитета по вопросам бюджета Юрий Кузбит.



