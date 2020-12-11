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Венецианская комиссия советует Украине изменить закон о Конституционном суде
Венецианская комиссия советует Украине внести изменения в закон о Конституционном суде, учитывая кризис, возникший в результате его скандального решения об отмене части антикоррупционного законодательства.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в новом выводе Венецианской комиссии по реформе КС, обнародованном 10 декабря.
В нем Венецианская комиссия советует подробнее прописать правила функционирования Конституционного суда, чтобы предотвратить потенциальные проблемы в дальнейшем.
В то же время, вывод не содержит рекомендаций по очистке Конституционного суда.
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В рекомендуемых изменениях в закон о КС, среди прочего, Венецианская комиссия советует обязать суд предоставлять обоснование по каждому положению законодательства, который он объявляет неконституционным. Парламенту рекомендуют более четко очертить свое намерение сузить объем решений КС до только тех вопросов, которые вносятся на его рассмотрение.
Дисциплинарная процедура в отношении судей должна регулироваться законом о КС, но детали - быть прописаны в порядке процедуры. Возможность повторно возвращать дело на рассмотрение КС должна быть предусмотрена только в случаях, когда установлено, что судья в связи с этим решением совершил уголовное нарушение (взял взятку и т.д.).
Советуют установить более четкое определение конфликта интересов, выделяя, например, финансовый конфликт интересов, особенно если это связано с вниманием к судьям со стороны НАПК или расследованием НАБУ.
Рекомендуют создать орган, который будет осуществлять проверку кандидатов на должность судьи КС - с участием международных представителей, в том числе с международными экспертами по правам человека и представителями гражданского общества, чтобы гарантировать надлежащие моральные и профессиональные качества судей.
Рекомендуется внедрить норму, о том, что если сенат КС сочтет какое-то положение неконституционным, он в случае запроса от президента или Верховной Рады должен будет обратиться за подтверждением в Большую палату суда.
Также Венецианская комиссия рекомендует заполнять ныне вакантные места в КС только после улучшения системы назначения, в частности создания органа для проверки кандидатов. "Следовательно, создание такой системы является неотложным вопросом для того, чтобы заполнить эти вакансии", - отмечают в заключении.
Чтобы деполитизировать состав КС, судей по парламентской квоте советуют выбирать квалифицированным большинством.
"В процессе реформы КС с последним следует проводить надлежащие консультации по всем аспектам реформы. Учитывая особенность ситуации в Украине, КС стоит проявить сдержанность, если внесенные поправки будут обжалованы в Суде. Венецианская комиссия готова оказывать свою помощь в этом вопросе", - отмечают в заключении.
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