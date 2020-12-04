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Рада поддержала законопроект о списании налогового долга
12:41 04.12.2020 |
Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №4430, который содержит норму о списании налогового долга до 3,06 тыс. грн, который не был погашен до 1 ноября 2020 года и освобождает ФЛП первой группы от уплаты единого налога с декабря 2020 года по май 2021-го с зачислением этого периода в страховой стаж.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект проголосовали 302 народных депутатов при необходимых 226 голосах. Депутаты также поддержали процедуру немедленного подписания спикером парламента для этого законопроекта.
Согласно тексту законопроекта, списывается пеня и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу на протяжении полугода с даты вступления в силу закона.
Закон также отсрочил до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга для физлиц, в том числе самозанятых, если он не превышает 6,8 тыс. грн.
При этом объем порога налогового долга для применения мер по его взысканию повышается до 3,06 тыс. грн.
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