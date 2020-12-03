Рада урегулировала ряд вопросов в сфере ЖКХ

Верховная Рада Украины в четверг приняла во втором чтении законопроект №2458 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Законопроект №2458 во втором чтении поддержали 240 народных депутатов.

Целью документа является усовершенствование действующего законодательства в сфере ЖКХ, а также урегулирование вопросов, связанных с необходимостью принятия совладельцами многоквартирных домов решений о модели договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг.

Сфера действия законопроекта затрагивает услуги, связанные с поставками тепловой энергии и горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также обращения с бытовыми отходами, и не распространяется на услуги, связанные с поставкой и распределением электроэнергии и газа.

Законопроект, в частности, предусматривает:

- одномоментный переход на новые договора о предоставлении коммунальных услуг тех потребителей, которые еще не выбрали модель договорных отношений с поставщиками;

- внедрение публичных договоров о предоставлении услуг по поставкам тепловой энергии и горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также обращения с бытовыми отходами, что позволит упростить процедуру заключения таких договоров;

- внедрение обязательного предоставления исполнителями коммунальных услуг информации своим потребителям о качестве таких услуг по каждому дому отдельно с помощью веб-сайта;

- предоставление права совладельцам многоквартирного дома в любое время изменять вид договора в случае принятия ими решения о выборе модели договорных отношений в доме;

- определение полномочий НРЭКУ по установлению тарифов на услугу по снабжению тепловой энергией путем внесения изменений в Закон Украины "О государственном регулировании в сфере коммунальных услуг";

- внедрение дифференцированных тарифов на транспортировку и поставку тепловой энергии в зависимости от наличия или отсутствия центральных и индивидуальных тепловых пунктов;

- отход от требования по формированию общедомовых тарифов на услугу по снабжению горячей водой при наличии в таких домах индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);

- определение полномочий НКРЭКУ по утверждению для облгазов методики расчета предельных уровней стоимости выполнения работ, которые входят в техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах; а также типового договора на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения;

- предоставление органам местного самоуправления права проводить конкурсы по назначению управляющих многоквартирных домов только в случае получения протокола собрания совладельцев многоквартирного дома с просьбой назначить управляющего.

Народные депутаты, в ходе рассмотрения законопроекта №2458 в четверг, отклонили ряд правок к документу, в частности, правки №175, 198 и199, согласно которым отказ потребителя от заключения договора с исполнителем коммунальной услуги не освобождал его от оплаты стоимости услуги, предоставленной таким исполнителем.

