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Рада урегулировала ряд вопросов в сфере ЖКХ
18:07 03.12.2020 |
Верховная Рада Украины в четверг приняла во втором чтении законопроект №2458 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Законопроект №2458 во втором чтении поддержали 240 народных депутатов.
Целью документа является усовершенствование действующего законодательства в сфере ЖКХ, а также урегулирование вопросов, связанных с необходимостью принятия совладельцами многоквартирных домов решений о модели договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг.
Сфера действия законопроекта затрагивает услуги, связанные с поставками тепловой энергии и горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также обращения с бытовыми отходами, и не распространяется на услуги, связанные с поставкой и распределением электроэнергии и газа.
Законопроект, в частности, предусматривает:
- одномоментный переход на новые договора о предоставлении коммунальных услуг тех потребителей, которые еще не выбрали модель договорных отношений с поставщиками;
- внедрение публичных договоров о предоставлении услуг по поставкам тепловой энергии и горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также обращения с бытовыми отходами, что позволит упростить процедуру заключения таких договоров;
- внедрение обязательного предоставления исполнителями коммунальных услуг информации своим потребителям о качестве таких услуг по каждому дому отдельно с помощью веб-сайта;
- предоставление права совладельцам многоквартирного дома в любое время изменять вид договора в случае принятия ими решения о выборе модели договорных отношений в доме;
- определение полномочий НРЭКУ по установлению тарифов на услугу по снабжению тепловой энергией путем внесения изменений в Закон Украины "О государственном регулировании в сфере коммунальных услуг";
- внедрение дифференцированных тарифов на транспортировку и поставку тепловой энергии в зависимости от наличия или отсутствия центральных и индивидуальных тепловых пунктов;
- отход от требования по формированию общедомовых тарифов на услугу по снабжению горячей водой при наличии в таких домах индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);
- определение полномочий НКРЭКУ по утверждению для облгазов методики расчета предельных уровней стоимости выполнения работ, которые входят в техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах; а также типового договора на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения;
- предоставление органам местного самоуправления права проводить конкурсы по назначению управляющих многоквартирных домов только в случае получения протокола собрания совладельцев многоквартирного дома с просьбой назначить управляющего.
Народные депутаты, в ходе рассмотрения законопроекта №2458 в четверг, отклонили ряд правок к документу, в частности, правки №175, 198 и199, согласно которым отказ потребителя от заключения договора с исполнителем коммунальной услуги не освобождал его от оплаты стоимости услуги, предоставленной таким исполнителем.
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