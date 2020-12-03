Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене возрастных ограничений для госслужащих

Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон Украины "О государственной службе" на заседании в четверг поддержали 260 народных депутатов.
Законопроектом предлагается внедрить гибкий подход к урегулированию предельного возраста пребывания на государственной службе, в соответствии с практикой законодательства стран-членов Европейского Союза и Конституцией Украины.
В частности документ предусматривает исключение нормы о запрете поступления на государственную службу лица, достигшего 65-летнего возраста. Вместо этого предлагается предоставить возможность назначения лица, достигшего 65-летнего возраста, на должность государственного служащего на один год с правом повторного назначения без обязательного проведения конкурса.
Законопроектом предусматривается также, что в связи с потребностями службы государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.