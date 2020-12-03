Рада приняла в 1-м чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за похищение или подделку документов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3946 об уголовной ответственности за похищение, присвоение и сбыт документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, а также свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и использование заведомо поддельных таких документов.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины поддержали 264 народных депутата на пленарном заседании в четверг.

Целью законопроекта является урегулирование вопросов, связанных с усилением уголовной ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделку таких документов, и использование заведомо поддельных их вариантов.

Для достижения указанной цели в законопроекте похищение, присвоение таких документов, а также умышленное незаконное завладение ими в любой другой способ предлагается наказывать арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет. За использование заведомо поддельных таких документов, законопроектом предусмотрен арест на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет.

Вместе с тем подделка этих документов, их приобретение, сбыт или передача любым другим способом может наказываться арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

Упомянутые правонарушения, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения, парламентарии предлагают наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.