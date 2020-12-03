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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рада приняла в первом чтении законопроект об ответственности за несоблюдение сроков предоставления ответа на депутатские запросы

13:53 03.12.2020 |

Право

 

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3381 о введении административной ответственности за несоблюдение сроков предоставления ответа на запросы и обращения депутатов или предоставление ложной информации в ответ на них.

Соответствующий законопроект о внесении в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за неисполнение законных требований депутата местного совета поддержали 309 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Данный законопроект предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) отдельной статьей, которая вводит ответственность за несоблюдение сроков предоставления ответа на обращение или запрос депутата местного совета, а также предоставление ложной или неполной информации на него.

Так, законопроектом предлагается дополнить Кодекс новой статьей 188-56 "Невыполнение законных требований депутата местного совета", установив административную ответственность на должностных лиц за несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа, предоставление ложной или неполной информации на депутатское обращение депутата местного совета в виде наложения штрафа от десяти до двадцати пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (170-250 грн). За такое нарушение, совершенное повторно в течение года, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию, штраф сможет составить от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (250-850 грн).

За несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа, предоставление ложной или неполной информации на запрос депутата местного совета предусматривается административная ответственность в виде штрафа от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700-4250 грн). За такое нарушение, совершенное повторно в течение года, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию, законопроектом предусмотрен штраф от двухсот пятидесяти до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (4250-6800 грн).

Также законопроект предлагает наделить уполномоченных лиц аппарата соответствующего сельского, поселкового, городского совета, исполнительного аппарата соответствующей районного, областного совета, секретариата Киевского городского совета правом составлять протоколы о соответствующем административном правонарушении, а также предоставить судьям районных, районных в городе, городских или городских районных судов полномочия рассматривать дела о таком административном правонарушении.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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