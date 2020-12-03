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Рада приняла важный для ассоциации с ЕС закон о внутреннем водном транспорте
13:50 03.12.2020 |
Европейский союз приветствовал принятие Верховной Радой законопроекта "О внутреннем водном транспорте", который регулирует правоотношения в этой области.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Представительства ЕС в Украине.
"ЕС приветствует принятие закона о внутреннем водном транспорте, что является важным событием во внедрении Соглашения об ассоциации/Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Закон направлен на обеспечение стабильной правовой базы прокладывания пути для привлечения инвестиций. Устойчивый транспорт является ключевой составляющей Зеленого курса ЕС", - говорится в сообщении в Twitter.
Рада приняла во втором чтении законопроект на заседание в четверг, за документ проголосовали 276 депутатов.
Согласно пояснительной записке, целью принятия законопроекта является установление экономических и организационных основ деятельности внутреннего водного транспорта.
"Принятие проекта обеспечит унификацию терминологии в сфере водного транспорта и устранение коллизий в соответствующей сфере законодательства", - говорится в документе.
Также законопроект предусматривает создание Государственного фонда внутренних водных путей в составе специального фонда государственного бюджета Украины для обеспечения судоходства.
Отмечается, что средства фонда будут направляться на финансовое обеспечение обслуживания внутренних водных путей для содержания их в судоходном состоянии; строительство, реконструкцию, ремонт и содержание стратегических объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности судоходства на внутренних водных путях; навигационно-гидрографического обеспечения судоходства, функционирования, реконструкции, ремонта и развития речной информационной системы; мероприятий по развитию инфраструктуры внутреннего водного транспорта в соответствии с государственными программами; содержание, реконструкцию, ремонт, технического переоснащения и охраны судоходных гидротехнических сооружений (судоходных шлюзов), а также расходы на использование этих сооружений для пропуска судов.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий ранее заявлял, что принятие закона "О внутреннем водном транспорте" позволит увеличить объем грузоперевозок в течение 3-5 лет до 30 млн тонн в год с экономическим эффектом для государства в 13-16 млрд грн в год.
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