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Рада изменила закон о концессии
18:12 02.12.2020 |
Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект, который откладывает до 1 сентября 2021 года введение в действие электронной торговой системы (ЭТС) для проведения концессионных конкурсов.
Как передает корреспондент Укринформа, за закон "О внесении изменения в пункт 1 раздела ХІІ Заключительные и переходные положения Закона Украины "О концессии"(№3961) проголосовали 280 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ предлагает перенести внедрение Электронной торговой системы (ЭТС) для проведения концессионных торгов с 1 октября 2020 года на 1 сентября 2021 года.
Данные изменения обеспечат достаточность времени для разработки качественных, совершенных и понятных правил функционирования ЭТС, гарантированной надлежащей защиты конфиденциальной информации, размещенной в такой системе.
Ожидается, что реализация закона будет иметь положительное влияние на ключевые интересы заинтересованных сторон, в частности на возможность увеличения объемов инвестирования в национальную экономику путем разработки и внедрения совершенных, понятных и четких правил действия ЭТС, обеспечит возможность создания, размещения, публикации и обмена информацией и документами в электронном виде, проведения концессионного конкурса и конкурентного диалога, а также публикацию документов в процедуре прямых переговоров с арендатором государственного имущества, передаваемого в концессию.
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