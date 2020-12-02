Рада приняла законо о защите местных бюджетов

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине» относительно обеспечения соблюдения государственных гарантий местного самоуправления и защиты его экономических основ.

Как передает корреспондент Укринформа, за соответствующее решение проголосовали 305 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине», а именно: исключить изменение места регистрации в одностороннем порядке коммунальных предприятий, учреждений, организаций районными и областными советами как органами местного самоуправления, которые представляют общие интересы территориальных громад сел, поселков и городов.

Кроме этого, предусматривается установление обязанности получения соответствующего разрешения для районных и областных советов при изменении места регистрации указанных объектов от сельских, поселковых, городских и районных в городах советов.

Также принятый закон предусматривает обеспечение изменения местонахождения коммунальных предприятий, учреждений, организаций на фактическое место ведения деятельности или расположения офиса, из которого на сегодняшний день проводится ежедневное управление деятельностью такого юридического лица (преимущественно находится руководство) и осуществление управления и учета органами местного самоуправления.

Устанавливается, что имущественные операции, которые осуществляются органами местного самоуправления с объектами права коммунальной собственности, не должны ослаблять экономических основ местного самоуправления, сокращать объемы доходов местных бюджетов, уменьшать объем и ухудшать условия предоставления услуг населению.

Как отмечается в пояснительной записке, это будет способствовать улучшению общего состояния наполнения местных бюджетов, налаживанию порядка уплаты основного бюджетообразующего налога местных бюджетов - налога на доходы физических лиц, а также обеспечит устойчивое развитие громад.

Как сообщал Укринформ, проект закона о внесении изменений в закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" относительно обеспечения соблюдения государственных гарантий местного самоуправления и защиты его экономических основ был зарегистрирован 24 февраля 2020 года. Его подписали около 30 депутатов из разных фракций.