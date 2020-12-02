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Рада изменила процедуру апелляции постановления на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей
15:24 02.12.2020 |
Верховная Рада приняла в целом законопроект № 2315 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно обеспечения выполнения решения Конституционного суда Украины касательно обжалования постановления суда о продлении срока содержания под стражей".
Соответствующее решение поддержали 318 народных депутатов.
В частности, изменения предусматривают возможность судьи апелляционной инстанции, принимавшем участие в уголовном производстве во время досудебного расследования, участвовать в этом же производстве в суде апелляционной инстанции в случаях пересмотра ним в апелляционном порядке постановления суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, о смене другой меры пресечения на содержание под стражей или о продлении срока содержания под стражей.
Изменения также дают возможность обжалования в апелляционном порядке решений суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, о смене другой меры пресечения на содержание под стражей или о продлении срока содержания под стражей, вынесенных во время судебного производства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по сути. Изменения предусматривают подачу апелляционной жалобы на такие решения суда первой инстанции непосредственно в суд апелляционной инстанции.
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