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Рада отправила на повторное чтение законопроект о передаче громадам земель госсобственности за пределами населенных пунктов
15:21 02.12.2020 |
Верховная Рады отправила на повторное второе чтение законопроект №2194 о передаче государственных земель за пределами населенных пунктов (кроме земель, где размещаются объекты госсобственности) в коммунальную собственность территориальных громад.
Соответствующее решение поддержали 260 народных депутатов на заседании в среду.
Законопроект "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" предусматривал, что громады могут самостоятельно планировать развитие собственных территорий в пределах и за пределами населенных пунктов, определять целевое назначение земель на основании единой комплексной документации, устанавливать границы между территориями общин и утверждать детальные планы территории за пределами населенных пунктов.
Кроме того, законопроект предусматривал пересмотр функций Госгеокадастра в части распоряжения землями сельхозназначения, так, ведомство превратится в сервис-ориентированную службу для ведения Государственного земельного кадастра и обеспечения функционирования Национальной инфраструктуры геопространственных данных.
Законопроектом №2194 также предлагалась отмена части разрешений и дублирования процедур проверки документации по землеустройству, внедрение контроля документации по землеустройству через общественную экспертизу/рецензирование, предоставление ведомостей документации по землеустройству статуса публичных, открытых и общедоступных данных, интеграция и унификация землеучредительной, топографо-геодезической и картографической деятельности, внедрение страхования ответственности исполнителей робот по землеустройству и снижение стоимости работ по проведению землеустройства и их длительности по времени.
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