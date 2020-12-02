Рада планирует урегулировать законодательную коллизию относительно уставов ООО

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об исключении из Хозяйственного кодекса нормы об указании в уставах обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью долей их основателей.

Как сообщает корреспондент Укринформа, соответствующее решение поддержали 290 народных депутатов.

Законопроектом предлагается исключить из Хозяйственного кодекса Украины положения о необходимости определения в уставе долей участников ООО и ОДО.

Кроме того, предусматривается, что перечень обязательных требований к уставам ООО и ОДО определяется исключительно законом «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Как отмечается в пояснительной записке, принятие этого законопроекта позволит устранить законодательную коллизию, которая непосредственно касается более 684 тыс. субъектов хозяйствования.

Авторы напоминают, что указанная норма была убрана из профильного закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Как сообщал Укринформ, законопроект «О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины относительно устранения правовых коллизий в требованиях к уставу обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью» зарегистрировали 11 депутатов 15 мая 2020 года.