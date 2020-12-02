Рада разблокировала получение €100 миллионов кредита от Польши

Верховная Рада приняла закон, необходимый для получения кредита от Польши на обустройство границы и ряд других проектов.

Как передает корреспондент Укринформа, соответствующий законопроект №3039а «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по отдельным операциям на период реализации Договора между правительством Украины и правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи и других вопросов государственного долга» поддержали во втором чтении и в целом 304 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Закон дополняет Налоговый кодекс новым пунктом, согласно которому временно, на период реализации Договора между правительством Украины и правительством Польши о предоставлении кредита на условиях связанной помощи по нулевой ставке налога на добавленную стоимость облагаются операции по поставке товаров/услуг на таможенную территорию Украины, которые осуществляются непосредственно исполнителями, зарегистрированными в Республике Польша, и их представительствами, зарегистрированными на таможенной территории Украины, согласно контрактам, заключенными во исполнение Договора с заказчиками проектов по развитию и обустройству подразделений охраны государственной границы, международных автомобильных пунктов пропуска, проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог западного региона.

Как сообщалось, правительство Польши предоставляет Украине кредит в размере, не превышающем 100 миллионов евро для финансирования проектов по развитию пограничной дорожной инфраструктуры и обустройству пунктов пропуска на украинско-польской границе и на другие проекты.

Кредитное соглашение на 100 млн евро сроком действия 30 лет Украина и Польша подписали еще в 2015 году.