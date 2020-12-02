Финансовые новости
- |
- 02.12.20
- |
- 02:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада разблокировала получение €100 миллионов кредита от Польши
17:27 01.12.2020 |
Верховная Рада приняла закон, необходимый для получения кредита от Польши на обустройство границы и ряд других проектов.
Как передает корреспондент Укринформа, соответствующий законопроект №3039а «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по отдельным операциям на период реализации Договора между правительством Украины и правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи и других вопросов государственного долга» поддержали во втором чтении и в целом 304 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Закон дополняет Налоговый кодекс новым пунктом, согласно которому временно, на период реализации Договора между правительством Украины и правительством Польши о предоставлении кредита на условиях связанной помощи по нулевой ставке налога на добавленную стоимость облагаются операции по поставке товаров/услуг на таможенную территорию Украины, которые осуществляются непосредственно исполнителями, зарегистрированными в Республике Польша, и их представительствами, зарегистрированными на таможенной территории Украины, согласно контрактам, заключенными во исполнение Договора с заказчиками проектов по развитию и обустройству подразделений охраны государственной границы, международных автомобильных пунктов пропуска, проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог западного региона.
Как сообщалось, правительство Польши предоставляет Украине кредит в размере, не превышающем 100 миллионов евро для финансирования проектов по развитию пограничной дорожной инфраструктуры и обустройству пунктов пропуска на украинско-польской границе и на другие проекты.
Кредитное соглашение на 100 млн евро сроком действия 30 лет Украина и Польша подписали еще в 2015 году.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Даниил Гетманцев: Мы готовы отложить фискализацию еще на год для всех, кроме рисковых групп бизнеса
|По стопам «Самопомощи». Что общего у Климкина, Данилюка и Рябошапки
|Скандальный старт Киевского облсовета: Как «слуги Коломойского» власть делили
|Минфин хочет ввести электронный аудит для всех налогоплательщиков с 2027
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Общий фонд госбюджета Украины за 11 мес.-2020 сведен с дефицитом 130,7 млрд грн при плане 236,9 млрд грн - Минфин
|План государственных заимствований недовыполнен на 150 миллиардов, – Минфин
|Минфин установил ставку ОВГЗ на 3-мес. 10% и 11-мес. 11%
|Минздрав не будет рекомендовать останавливать общественный транспорт в локдаун
|Польша выдала Украине ровно половину обещанных разрешений на автоперевозки
|В Украине зарегистрировали два новых оператора почтовой связи
Это интересно
|Daimler запатентовал индексы для электрических Mercedes-AMG
|«Никаких мобильных телефонов». США категорически против голосовых звонков в самолетах
|В Genesis GV70 добавят сканер отпечатков пальцев и датчик, следящий за дыханием младенца
|Samsung и Apple забрали себе более 90% всей прибыли на рынке смартфонов. Samsung нарастила показатель почти вдвое
|Австрийская деревня Fucking сменит название из-за шутников и краж вывесок
|Ferrari представила трековый суперкар 488 GT Modificata
|Составлен рейтинг «дальнобойности» суперкаров