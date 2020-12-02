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Рада приняла в 1-ом чтении законопроект об отпуске при рождении ребенка для отцов
14:04 01.12.2020 |
Верховная Рада намерена предоставить отцам возможность брать отпуск до двух недель при рождении ребенка.
За соответствующий законопроект №3695 в первом чтении на заседании во вторник проголосовал 301 народный депутат.
Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы об обеспечении равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком" предлагает дополнить Кодекса о труде и закон "Об отпусках" новым видом отпуска при рождении ребенка продолжительностью до 14 дней, который оплачивается за счет работодателя.
В законопроекте оговаривается, что такой отпуск может предоставляться не только мужчине, находящемуся в браке с женщиной, родившей ребенка, но и отцу ребенка, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но проживает вместе. Такой отпуск также может предоставляться бабушке или дедушке или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком, если мать (отец) ребенка является одна (один) воспитывает его.
Законопроект также предоставляет равное право каждому из родителей ребенка брать отпуск за уходом за ребенком до трех лет.
Законопроект также закрепляет право родителей несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних лиц с инвалидностью с детства на дополнительный отпуск.
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