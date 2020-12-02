Финансовые новости
- |
- 02.12.20
- |
- 02:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада перенесла обязательно применение РРО для ФЛП на 2022г и отменила кешбек
13:59 01.12.2020 |
Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о фискализации для физлиц-предпринимателей (ФЛП) №4439-д, которым переносится на 2022 год обязательное применение регистраторов расчетных операций (РРО) для ФЛП второй-четвертой групп единого налога, если их годовой доход не превышает установленный для первой группы предельный объем дохода.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за доработанный и зарегистрированный во вторник проект закона проголосовали в первом чтении 320 народных депутатов, в целом с технико-юридическими правками - 319 при необходимых 226 голосах.
Законопроект определяет максимальные объемы доходов для первой-третьей групп плательщиков единого налога в соотношении к минимальной заработной плате (первая группа - 167 мзп вместо 1 млн грн, вторая - 834 мзп вместо 5 млн грн, третья - 1167 мзп вместо 7 млн грн). Документ также отменяет механизм кешбека (компенсация покупателям за нарушения при расчетных операциях).
Кроме того, отменяются штрафы за несоответствие наличных в кассе сумме, указанной в дневном отчете РРО, а также за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.
Помимо этого, документ продлевает на год, до 2022-го, применение сниженных размеров штрафов за нарушения отдельных требований применения РРО.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Даниил Гетманцев: Мы готовы отложить фискализацию еще на год для всех, кроме рисковых групп бизнеса
|По стопам «Самопомощи». Что общего у Климкина, Данилюка и Рябошапки
|Скандальный старт Киевского облсовета: Как «слуги Коломойского» власть делили
|Минфин хочет ввести электронный аудит для всех налогоплательщиков с 2027
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Общий фонд госбюджета Украины за 11 мес.-2020 сведен с дефицитом 130,7 млрд грн при плане 236,9 млрд грн - Минфин
|План государственных заимствований недовыполнен на 150 миллиардов, – Минфин
|Минфин установил ставку ОВГЗ на 3-мес. 10% и 11-мес. 11%
|Минздрав не будет рекомендовать останавливать общественный транспорт в локдаун
|Польша выдала Украине ровно половину обещанных разрешений на автоперевозки
|В Украине зарегистрировали два новых оператора почтовой связи
Это интересно
|Daimler запатентовал индексы для электрических Mercedes-AMG
|«Никаких мобильных телефонов». США категорически против голосовых звонков в самолетах
|В Genesis GV70 добавят сканер отпечатков пальцев и датчик, следящий за дыханием младенца
|Samsung и Apple забрали себе более 90% всей прибыли на рынке смартфонов. Samsung нарастила показатель почти вдвое
|Австрийская деревня Fucking сменит название из-за шутников и краж вывесок
|Ferrari представила трековый суперкар 488 GT Modificata
|Составлен рейтинг «дальнобойности» суперкаров