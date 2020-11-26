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Безработные украинцы могут получать деньги на организацию бизнеса
13:36 26.11.2020 |
Фонд социального страхования и Фонд общеобязательного государственного социального страхования с сегодняшнего дня уполномочены выдавать выплаты безработным на организацию бизнеса. В силу вступил соответствующий законопроект, который был обнародован в издании Голос Украины.
В законе прописана возможность за счет средств фондов получить одноразовую выплату помощи по безработице для организации предпринимательской деятельности.
Также фонды на случай безработицы в этот период осуществляют страховые выплаты утраченного заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени потери работником профессиональной трудоспособности в случае, если он пострадал от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
Фонды также осуществляют:
- страховые выплаты в установленных случаях одноразового пособия потерпевшему (членам его семьи и лицам, находившимся на иждивении умершего);
- страховые расходы на медицинскую и социальную помощь пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профзаболевания (кроме расходов на обеспечение автомобилями);
- страховые выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности;
- оплату лечения в реабилитационных отделениях санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм.
Как ранее заявила автор законопроекта Галина Третьякова, до конца текущего года на организацию безработными предпринимательской деятельности должно быть направлено 19,7 млн грн.
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