Безработные украинцы могут получать деньги на организацию бизнеса

Фонд социального страхования и Фонд общеобязательного государственного социального страхования с сегодняшнего дня уполномочены выдавать выплаты безработным на организацию бизнеса. В силу вступил соответствующий законопроект, который был обнародован в издании Голос Украины.

В законе прописана возможность за счет средств фондов получить одноразовую выплату помощи по безработице для организации предпринимательской деятельности.

Также фонды на случай безработицы в этот период осуществляют страховые выплаты утраченного заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени потери работником профессиональной трудоспособности в случае, если он пострадал от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Фонды также осуществляют:

- страховые выплаты в установленных случаях одноразового пособия потерпевшему (членам его семьи и лицам, находившимся на иждивении умершего);

- страховые расходы на медицинскую и социальную помощь пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профзаболевания (кроме расходов на обеспечение автомобилями);

- страховые выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности;

- оплату лечения в реабилитационных отделениях санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм.

Как ранее заявила автор законопроекта Галина Третьякова, до конца текущего года на организацию безработными предпринимательской деятельности должно быть направлено 19,7 млн грн.