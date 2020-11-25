Минфин утвердил нормативную базу для аттестации аудиторов

Министерство финансов утвердило нормативную базу для аттестации и непрерывного обучения аудиторов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По требованию статьи 19 Закона Украины «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности» Министерством финансов утвержден ряд нормативных актов в части урегулирования вопросов аттестации и непрерывного профессионального обучения аудиторов. В частности, порядок сдачи экзаменов при аттестации аудиторов, порядок засчтывания теоретических знаний, порядок прохождения стажировки и порядок непрерывного профессионального обучения аудиторов.

Документами определены: порядок организации, проведения и оформления результатов теоретических экзаменов и квалификационного экзамена, которые сдают кандидаты в аудиторы в процессе аттестации на получение квалификации аудитора, а также порядок распределения средств, полученных в виде платы за сдачу экзаменов. Также определены условия и объем зачисления кандидатам в аудиторы теоретических знаний при получении ими квалификации аудитора, процедура, объем, продолжительность и организация прохождения стажировки кандидатами в аудиторы и тому подобное.

Как сообщалось, целью Закона Украины «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности» является приведение норм национального законодательства в сфере аудиторской деятельности в соответствие с законодательством Евросоюза. Новая система регулирования аудиторской деятельности поддержана международными организациями, регуляторами и представителями профессии, в том числе, как соответствующую выполнению обязательств, взятых Украиной в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. В частности, получены положительные заключения от Еврокомиссии, Международного форума независимых регуляторов аудита (IFIAR), Совета финансовой отчетности Великобритании и Комиссии аудиторского надзора ФРГ.