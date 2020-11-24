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Накопительная пенсионная система: обнародован текст правительственного законопроекта
09:38 24.11.2020 |
В парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поступил текст правительственного законопроекта о накопительной профессиональной пенсионной системе для лиц с тяжелыми профессиями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу законопроекта на сайте ВР.
Проектом закона №4408 предполагается ввести накопительную профессиональную пенсионную систему для отдельных категорий лиц в возрасте до 35 лет (по состоянию на 1 июля 2021 года) из числа занятых на работах по Списку № 1 и Списку № 2 (списки тяжелых профессий - ред.) и некоторых других категорий лиц, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение.
Отмечается, что для лиц до 35 лет, до даты введения уплаты страховых взносов в накопительную профессиональную пенсионную систему получивших не менее трети необходимого стажа на тяжелых работах, предусматривается право на перечисление накопленных средств в солидарную систему и назначение пенсии на льготных условиях, определенных законодательством.
Источником финансирования пенсионных выплат из солидарной системы и формирования пенсионных активов в накопительной профессиональной пенсионной системе будут страховые взносы. Они будут выплачиваться работодателями за счет повышенной ставки единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на замену механизма возмещения расходов на выплату и доставку льготных пенсий. Страховые взносы будут направляться в негосударственные пенсионные фонды, которые участники будут выбирать самостоятельно.
Законопроектом предполагается ввести три профессиональных пенсионные программы:
* Программа № 1 дает право на получение пенсионных выплат по достижении возраста 50 лет (Список № 1);
* Программа № 2 - дает право на получение пенсионных выплат при достижении 55 лет (Список № 2, другие категории лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях);
* Программа № 3 - дает возможность добровольно приобрести право участия в накопительной профессиональной пенсионной системе на условиях, определенных в коллективных договорах, соглашениях, и на получение пенсионных выплат по достижении 55 лет.
Как отметили в правительстве, введение такой системы не будет предусматривать дополнительных расходов из госбюджета. По предварительным расчетам, ожидаемый объем поступлений на три следующие бюджетные периода от уплаты повышенной ставки единого взноса, которые будут направлены в Пенсионный фонд Украины, составит более 19 млрд грн при ожидаемых начислениях к возмещению расходов на выплату и доставку льготных пенсий - 18,5 млрд гривен.
Кроме того, ожидаемая сумма поступления средств в экономику Украины от той части взносов, которые будут направлены в накопительную профессиональную пенсионную систему, за следующие три бюджетных периода составит более 8 млрд гривен.
Напомним, правительство приняло решение о рекомендации ВР принять законопроект об увеличении единого социального взноса на 7 и на 15% для людей с тяжелой профессией.
Как пояснили в Минсоцполитики, с введением накопительной пенсии для работников, у которых тяжелые профессии, изменится только механизм возмещения льготных пенсий - это будет через уплату повышенной ставки ЕСВ.
Добавим, что в правительстве еще раньше начали говорить о накопительной пенсии. Предлагалось сбалансировать солидарную пенсионную систему накопительным уровнем, чтобы не только работодатели, но и граждане ежемесячно делали взносы для своей пенсии.
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