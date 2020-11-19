Комитет Рады рекомендует парламенту принять за основу новую редакцию проекта об АРМА

Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу в первом чтении новую редакцию законопроекта по совершенствованию деятельности Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как передает Укринформ со ссылкой на информационное управление аппарата ВР, такое решение члены комитета приняли на заседании 17 ноября.

«После длительной дискуссии комитет принял решение зарегистрировать текст законопроекта в новой редакции, предложенной авторским коллективом, и рекомендовать Верховной Раде принять его за основу, предусмотрев возможность внесения изменений в порядке, определенном статьей 116 Регламента Верховной Рады», - говорится в сообщении.

Цель законопроекта - создание предпосылок для повышения прозрачности системы розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, реализации таких активов, повышение институциональной способности и эффективности работы АРМА, увеличение поступлений в государственный бюджет от реализации активов, находящихся в управлении Нацагентства, а также устранение противоречий между действующими актами в части розыска, управления и реализации активов, полученных от преступлений.

Одна из авторов документа народный депутат Галина Янченко представила изменения в текст законопроекта во время его подготовки к повторному первому чтению.

Так, по ее словам, по итогам обсуждения с народными депутатами, часть норм, планировалось в первичном законопроекте изменить, предлагается оставить в редакции действующего законодательства.

«В большинстве, это нормы, которые предоставляли АРМА "сверхполномочия" - большие, чем у любых других органов центральной власти, больше чем у некоторых правоохранительных органов - в частности, о блокировании передачи имущества и другие», - сказала Янченко.

Среди ключевых изменений, внесенных в проект, народный депутат назвала: запрет АРМА будет реализовывать (продавать) арестованные активы до вынесения решения суда, кроме имущества, которое быстро портится, быстро теряет свою ценность, или если сам владелец имущества обратился к АРМА с просьбой его продать; добавлена ​​норма, согласно которой не только прокурор и суд могут передать решение суда АРМА для выполнения, но и заинтересованное лицо; АРМА не предоставляется процессуальный статус, однако прокуроры должны консультироваться с агентством, подавать запросы о том, может ли оно распоряжаться имуществом.

В то же время Янченко отметила, что законопроектом создаются условия для продажи имущества именно на аукционах, максимально открыто и с привлечением системы Prozorro.

Представитель АРМА, в свою очередь, отметил, что данный законопроект не решает проблемы, с которыми сталкивается данный орган, а создает новые проблемы для АРМА и владельцев активов.

В частности, он высказался за предоставление АРМА права стороны в судебном процессе и отметил, что так называемые сверхполномочия - это особенности работы с арестованными активами и другие органы с таким не сталкиваются. Представитель Нацагентства привел еще ряд положений, которые не учтены в проектах закона.

«Мы категорически против этой редакции», - сказал он и обратился с просьбой привлечь АРМА к подготовке данного законопроекта.

Янченко напомнила, что та редакция, которая готовилась с привлечением АРМА, не нашла поддержки у депутатского корпуса.

Председатель комитета Анастасия Радина сказала, что считает необходимым консультироваться с заинтересованными органами.

«Мы можем не соглашаться, но не услышать те органы, которые будут применять это законодательство, кажется, это не очень комплексный подход», - отметила она.

Как сообщал Укринформ, 19 сентября Рада отправила в профильный комитет для подготовки рассмотрения в первом чтении законопроект № 3335-1 по совершенствованию деятельности АРМА.