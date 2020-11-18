Рада урегулировала вопросы деятельности органов местного самоуправления и райгосадминистраций

Верховная Рада урегулировала отдельные вопросы организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций.

За соответствующий законопроект № 3651-д во втором чтении и целом проголосовал 301 народный депутат.

Документ предлагает внести изменения в законы Украины "О местном самоуправлении", "О местных государственных администрациях", "О Кабинете министров Украины", "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований".

В частности, авторы законопроекта предлагают расширить перечень субъектов системы местного самоуправления за счет районных и областных советов, которые представляют совместные интересы территориальных громад сел, поселков, городов.

Согласно переходным положениям законопроекта, до принятия закона "Об административно-территориальном устройстве", окончание полномочий сельских, поселковых, городских советов, других исполнительных органов, а также их реорганизация как юридических лиц в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины осуществляется с учетом того, что в день вступления в силу полномочий сформированных территориальных громад заканчиваются полномочия громад расформированных.