Юридическая фирма из Украины вошла в ТОП-30 рейтинга Financial Times

Международное издание Financial Times в своем рейтинге наиболее инновационных юридических фирм Европы Innovative Lawyers Europe включило в TOП-30 украинскую юридическую фирму AEQUO.

Об этом Укринформу сообщили в юркомпании.

Как отмечает фирма-участница рейтинга Financial Times, издание констатировало, что критика юридических компании о невозможности противостоять цифровой экономике не подтверждается рейтингом, поскольку многие из них быстро переключились на удаленную работу и переняли новые методы работы.

В тоже время в Financial Times убеждены, что ни одну из юридических компаний нельзя назвать по-настоящему цифровой. Некоторые добиваются значительных успехов в использовании технологий для сбора и анализа данных, чтобы определять, как они работают. Другие же - используют технологии в своих стратегиях для приобретения нового бизнеса или навыков.

Издание ссылается на трудность оценивания и сравнения из-за слишком различных способов внедрения инноваций в юридических фирмах. Но как показала практика публикации отчетов Innovative Lawyers - именно инновации позволяют юридическим фирмам отличаться друг от друга.

Таким образом, возглавила TOP 30 Financial Times Innovative Lawyers Europe международная юридическая фирма Pinsent Masons (Лондон, Великобритания). Ее «продвинутая группа по оказанию услуг», первоначально созданная для обслуживания практики финансовых сервисов фирмы, теперь расширилась до недвижимости и энергетики. Это подразделение работает напрямую с клиентами над технологическими решениями проблем. Размер отдела только за последний год увеличился вдвое. Юристы в группе по чистой энергии свободно работают с технологиями блокчейна, консультируя энергетическую отрасль по вопросам, позволяющим потребителям покупать, продавать и хранить электроэнергию.

За ней - американо-британская юридическая компания со штаб-квартирами в Лондоне и Вашингтоне Hogan Lovells. Фирма расширила использование собственных данных и технологий, в том числе разработала инструмент машинного обучения на корейском языке.

Бронза у международной юрокомпании Allen & Overy со штаб-квартирой в Лондоне. В продвижении инновационной программы A&O выступают молодые юристы. Один из них Нитиш Упадхяя, который возглавляет команду i2 по идеям и инвестициям, привлек сотрудников по всему миру для выработки идей по улучшению компании. Старший юрист Том МакГаффи совмещает роли юриста и разработчика.

Вошедшая в отчет FT украинская юридическая фирма AEQUO уже в шестой раз становится лауреатом рейтинга, подчеркивается в сообщении.

«Пандемия COVID-19 вывела всё в онлайн. Это переломный момент между «до», когда инновации еще не были обязательны, представляя собой одну из опций, и «после», когда инновации обеспечивают устойчивость бизнеса и играют решающую роль в том, как быстро бизнес реагирует на вызовы рынка и на открывающиеся возможности», - отметила партнер ЮФ AEQUO Анна Бабич.

Как сообщалось, программа FT Innovative Lawyers была создана в Европе в 2006 году, запущена в США и Северной Америке в 2010 году, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2014 году. За последние 14 лет она охватила инновации в юридической отрасли в 50 странах более чем 400 юридических фирм и более 465 внутренних юридических отделов компаний. Партнером по исследованиям программы является специализированная исследовательская и консалтинговая компания RSG Consulting.

Программу FT Innovative Lawyers во всем мире поддерживают ведущие партнеры, Integra Ledger, EY Law, HighQ (компания Thomson Reuters), Kira, QuisLex и Allen & Overy и многие другие.