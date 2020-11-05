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Рада разрешила Кабмину определять, как платить безработным на карантине
16:54 05.11.2020 |
Верховная Рада Украины предоставляет правительству право определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина.
Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект «О внесении изменений в статью 471 Закона Украины «О занятости населения» по оказанию помощи по частичной безработице на период карантина, установленного Кабинетом министров Украины для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней (№3010а), в первом чтении проголосовали 292 народных депутата.
Законопроектом предусматривается возможность предоставления помощи по частичной безработице на период карантина не только в период карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями в будущем.
Предлагается также предоставить право Кабмину определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, его размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.
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