Рада разрешила Кабмину определять, как платить безработным на карантине

Верховная Рада Украины предоставляет правительству право определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект «О внесении изменений в статью 471 Закона Украины «О занятости населения» по оказанию помощи по частичной безработице на период карантина, установленного Кабинетом министров Украины для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней (№3010а), в первом чтении проголосовали 292 народных депутата.

Законопроектом предусматривается возможность предоставления помощи по частичной безработице на период карантина не только в период карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями в будущем.

Предлагается также предоставить право Кабмину определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, его размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.