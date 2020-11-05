Финансовые новости
- |
- 05.11.20
- |
- 20:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада поддержала выход Украины из договора о согласованной антимонопольной политике со странами СНГ
16:47 05.11.2020 |
Верховная Рада Украины поддержала законопроект №0053 о выходе из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики.
В поддержку соответствующего законопроекта на заседании в четверг проголосовали 264 народных депутата Украины.
В поддержку законопроекта голосовали представители всех фракций и групп, кроме "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая, в свою очередь, дала все 7 голосов "против".
"Выйти из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств - участников Содружества Независимых Государств в г.Москве 25 января 2000 года и ратифицированного законом Украины от 16 января 2003 года № 449-IV с оговоркой. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - говорится в тексте законопроекта.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обмен имитациями: Почему новый план Кравчука — не новый, а выборов в ОРДЛО весной не будет
|Разведение сил: Что за новые «зоны безопасности» согласовали на Донбассе
|Пять сценариев для Зеленского. От переговоров с Порошенко до локдауна КС
|Виталий Портников: Может ли Зеленский просто распустить парламент указом, как он это уже делал в 2019 году в нарушение закона?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Счетная палата ставит под сомнение рост ВВП на 4,6% в следующем году
|Рада приняла законопроект о господдержке производителей c/ х продукции
|Рада разрешила Кабмину определять, как платить безработным на карантине
|Минюст планирует до конца года выставить на продажу первые три тюрьмы
|Рада приняла за основу законопроект о защите обличителей
|Рада поддержала выход Украины из договора о согласованной антимонопольной политике со странами СНГ
Это интересно
|Китай представил грандиозный план по отказу от автомобилей с ДВС к 2035 году
|Ford раскрыл стоимость автопилота, который позволит убирать руки с руля
|Porsche раскрыла характеристики самой мощной Panamera
|Disney разработала робота, который способен воспроизводить человеческий взгляд
|Министерство торговли США продолжит настаивать на запрете деятельности TikTok в США
|На украинском рынке появится новый китайский автомобильный бренд
|Умный велосипедный шлем Faro гремит на Kickstarter