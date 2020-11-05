Депутаты в 1-м чтении поддержали привлечение Казначейством средств ЕКС и сделки с госдерривативами

Верховная Рада в первом чтении поддержала подготовленный Минфином доработанный проект правок в Бюджетный кодекс (№4100-д), входящий в бюджетный пакет и среди прочего позволяющих Казначейству привлекать средства Единого казначейского счета (ЕКС) для покрытия временных кассовых разрывов общего фонда госбюджета.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", первая попытка проголосовать за него утром в четверг провалилась, так как не хватило одного голоса, поэтому понадобилось провести внеочередную сессию, на которой за принятие законопроекта за основу проголосовало 253 народных депутата.

"Внесение предлагаемых Минфином изменений в Бюджетный кодекс обеспечит урегулирование ряда вопросов для успешной подготовки проекта госбюджета на 2021 и создаст надлежащую ресурсную базу для осуществления полномочий органов местного самоуправления на новой территориальной основе", - прокомментировал результативное голосование министр финансов Сергей Марченко.

Среди важных изменений в Бюджетный кодекс Минфин выделил, в частности, предоставление ему права осуществлять сделки с государственными деривативами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу, в том числе за счет осуществления госзаимствований сверх оговоренных госбюджетом объемов.

Помимо того, законопроект нормирует вопросы осуществления местных заимствований и предоставления местных гарантий в 2021 году, а также вводит механизм предоставление госгарантий на портфельной основе, указывает министерство.

Минфин добавил, что документ разграничивает доходы и расходы между бюджетами районов и территориальных общин и урегулирует основы межбюджетных отношений в связи с новым административно-территориальным устройством. Он также вводит автоматический механизм возврата средств, ошибочно зачисленных в государственный и местные бюджеты при использовании единого счета налогоплательщика и урегулирует налоговые вопросы субъекты СЭЗ "Крым".