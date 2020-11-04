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Рада приняла закон о нормировании передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельным участком
17:25 04.11.2020 |
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №0853 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения порядка предоставления в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками".
Законопроект на заседании парламента в среду поддержали 276 народных депутата.
Документ предусматривает, что договор аренды земли и договор аренды земли в комплексе с расположенным на ней водным объектом утверждает Кабинет министров.
В договоре аренды земли в комплексе с расположенным на ней водным объектом также указываются: размер арендной платы за водный объект; объем и площадь водного объекта, в том числе рыбохозяйственного технологического водоема; перечень гидротехнических сооружений, линейных сооружений, мостовых переходов, других объектов инфраструктуры, расположенных на земельном участке (при наличии), их характеристика и состояние; обязательства арендатора по осуществлению мероприятий по охране и улучшению экологического состояния водного объекта, эксплуатации водохранилищ и прудов, а также необходимость оформления права пользования гидротехническими сооружениями и права специального водопользования.
Предусматривается, что неотъемлемой составляющей договора аренды земли в комплексе с расположенным на ней водным объектом является паспорт водного объекта.
В пояснительной записке отмечается, что задачами законопроекта являются: устранение коллизии отдельных положений ст. 51 Водного кодекса Украины относительно передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельным участком под ними, содействие упрощению процедуры заключения договоров аренды водных объектов, увеличение количества арендаторов водных объектов, содействие оптимизации производства и увеличение добычи рыбной продукции, поступлению дополнительных средств в государственный и местный бюджеты.
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