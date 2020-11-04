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Проект изменений в закон о дорогах приняли за основу
16:49 04.11.2020 |
Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект № 3901 "О внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильных дорогах", который предусматривает согласование положений этого закона с изменениями, внесенными согласно законодательству Украины.
Решение поддержали 253 народных депутата, передает корреспондент Укринформа.
Как говорится в пояснительной записке, необходимость принятия изменений обусловлена тем, что в тексте Закона «Об автомобильных дорогах» содержатся ссылки на законы «О концессиях» и «О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог», которые признаны утратившими силу.
Кроме того, Законом № 1764-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины по реформированию системы управления автомобильными дорогами общего пользования» функции по управлению автомобильными дорогами общего пользования местного значения переданы от Укравтодора областным государственным администрациям.
Согласно Регламенту Верховной Рады, если для реализации положений поданного законопроекта после его принятия необходимы изменения в другие законы, такие изменения должны излагаться в разделе «Переходные положения» этого законопроекта или в одновременно внесенном его инициатором отдельном законопроекте.
Однако изменения были внесены не во все законодательные акты, что приводит к возникновению законодательных коллизий.
Итак, как отмечают авторы, принятие проекта закона № 3901 необходимо для предотвращения возникновения таких законодательных коллизий и обеспечения принципа правовой определенности.
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