Рада приняла закон о снижении НДС в сфере туризма

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым уменьшаются ставки НДС для ряда услуг в сфере культуры, креативных индустрий и туризма.

За принятие соответствующего законопроекта (№3851) во втором чтении и в целом проголосовали 293 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предусматривается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, которыми, в частности, предлагается освободить от обложения налогом на прибыль предприятий для юридических лиц и налогом на доходы физических лиц для граждан доходы в виде целевых культурных грантов, предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств государственного и/или местных бюджетов, международной технической помощи для реализации проекта или программы в сферах культуры, туризма и в секторе креативных индустрий в порядке, установленном законом.

Также освободить от обложения налогом на доходы физических лиц суммы полученных физическими лицами, физическими лицами - предпринимателями и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, культурных грантов при условии их полного и целевого использования, предусмотрев, что в случае неполного использования такого гранта, суммы которого возвращены предоставителю, или его нецелевого использования такие суммы признаются доходом и подлежат налогообложению на общих основаниях.

Также предполагается ввести пониженную ставку налога на добавленную стоимость в размере 7% для стимулирования спроса и расширения доступности общественно важных услуг, в частности к операциям по поставке услуг по показу спектаклей, постановок, выступлений профессиональных художественных коллективов, артистических групп, актеров и артистов, кинематографических премьер, культурных мероприятий; показа оригиналов музыкальных произведений, демонстрации выставочных проектов, проведения экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках, их посещения.

Также законопроектом предусмотрено применять пониженную ставку налога на добавленную стоимость в размере 7% к операциям по поставке услуг по распространению, демонстрации, публичному оповещению и публичному показу фильмов, адаптированных в соответствии с законодательством в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха.

Кроме этого, временно, с 1 января 2023 до 1 января 2025 года, освободить от обложения налогом на добавленную стоимость операции по поставке услуг по демонстрации, распространению и показу демонстраторами и распространителями национальных фильмов и иностранных фильмов, которые дублированы, озвучены государственным языком на территории Украины, при условии, что такие национальные фильмы и иностранные фильмы адаптированы в соответствии с законодательством в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха.

Также предусматривается временно, до 1 января 2023 года, применять пониженную ставку налога на добавленную стоимость в размере 7% к операциям по поставке услуг по временному размещению (проживанию), предоставляемых отелями и подобными средствами временного размещения.

Помимо этого, законопроектом продлевается до 1 января 2025 года действие нормы об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке национальных фильмов, поставки работ и услуг по производству национальных фильмов; поставки работ и услуг по изготовлению архивного комплекта исходных материалов национальных фильмов и фильмов, созданных на территории Украины, по тиражированию национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных государственным языком на территории Украины, по дублированию, озвучиванию на государственном языке иностранных фильмов на территории Украины, по сохранению, восстановлению и реставрации национального кинематографического наследия.