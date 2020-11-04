Правительство одобрило проект закона о защите от рейдерства

На сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины одобрил проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с упорядочением деятельности в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений и в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований". Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

"На сегодняшнем заседании Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с упорядочением деятельности в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений и в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", который позволит защитить владельцев недвижимого имущества и корпоративных прав от преступных действий", - сообщил Мокан.

По его словам, в частности, предусматривается:

- лишить Минюст полномочий по рассмотрению жалоб на решения, действия или бездействие государственных регистраторов, субъектов государственной регистрации прав, территориальных органов Минюста (обжалование решений будет осуществляться исключительно в судебном порядке);

- исключить райгосадминистрации из круга субъектов государственной регистрации (полномочия государственной регистрации останутся за исполнительными комитетами сельских, поселковых, городских советов);

- отказаться от хранения сведений регистрационных дел на бумажных носителях (законодательные изменения в части формирования регистрационных дел в электронной форме);

- определить возможность проведения регистрационных действий на основании экземпляров судебных решений в электронной форме.

Напомним, в октябре СБУ сообщила, что блокировала деятельность организаторов и почти 100 участников межрегиональной преступной группировки "охранно-детективной компании", которые используя техсредства получали информацию о трафике соединений абонентов мобильной связи.