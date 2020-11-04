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Рада намерена ввести уголовную ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых
14:07 04.11.2020 |
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3576 в первом чтении проголосовали 283 народных депутатов.
Законопроектом предлагается признать незаконную добычу полезных ископаемых местного значения уголовно наказуемым деянием.
В частности, статью 240 Уголовного кодекса предложено дополнить нормами об усилении уголовной ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения, а также ввести ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых в крупном размере и особо крупном размере, увеличить штрафы по сравнению с действующими нормами.
Кроме того предложено наделить полномочиями по расчету размера убытков, причиненных государству, и предъявлению претензий об их возмещении в результате самовольного пользования недрами Госгеонедр.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, речь идет, прежде всего, об ужесточении наказания за незаконную добычу песка, который определен полезным ископаемым местного значения.
В то же время, положениями статьи 240 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность только за незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения.
Поэтому, по мнению авторов законопроекта, существует реальная потребность в установлении уголовной ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых и местного значения.
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