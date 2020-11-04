Рада одобрила законопроект о внесении в земельный кадастр сведений о госгранице

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3987 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внесения в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины".

Документ предлагает обновить состав сведений Государственного земельного кадастра о государственной границе Украины, установить, что сведения о госгранице вносятся в Государственный земельный кадастр в соответствии с утвержденными документами демаркации (редемаркации, делимитации) госграницы.

При этом из числа видов документации по землеустройству исключается техническая документация по землеустройству относительно определения и установления в натуре (на местности) государственной границы Украины и др.

Соответствующие изменения предлагается внести в законы Украины "О землеустройстве" и "О Государственном земельном кадастре".