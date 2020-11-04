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Рада приняла закон о совершенствовании доступа к админуслугам в электронной форме
09:29 04.11.2020 |
Верховная Рада приняла во втором чтении закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствования доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме" (№2679).
Закон поддержали 283 народных депутата, сообщает корреспондент Укринформа.
Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта имеет целью оптимизировать сеть и функционирование ЦПАУ.
В частности, ликвидируются ЦПАУ, образованные районными государственными администрациями. Вместе с тем, предусмотрено предоставление услуг только в ЦПАУ органов местного самоуправления.
Закон также предоставляет полномочия Кабинету Министров устанавливать требования к ЦПАУ.
Административные услуги будут предоставляться расположенными в ЦПАУ представителями субъектов предоставления административных услуг, администраторами или через администраторов путем их взаимодействия с субъектами предоставления административных услуг.
Согласно принятому закону, в ЦПАУ будут предоставляться все административные услуги органов местного самоуправления, территориальных органов центральных органов исполнительной власти, а также административные услуги по договорам по обслуживанию в ЦПАУ жителей других территориальных громад; в ЦПАУ также будут предоставляться другие публичные услуги.
Предполагается, что ЦПАУ органов местного самоуправления обязательно будут образовываться во всех населенных пунктах с численностью населения более 1 тысячи; урегулирование вопросов образования ЦПАУ будет осуществляться объединенными территориальными громадами; старостам будут предоставлены отдельные функции администратора.
Закон также предусматривает ликвидацию Единого государственного портала административных услуг и создание Единого государственного веб-портала электронных услуг.
Авторы прогнозируют, что реализация акта будет характеризоваться значительным улучшением состояния дел в сфере предоставления административных услуг.
Лицам будет предоставлена возможность получать все административные услуги, предоставляемые на соответствующей территории, в одном месте - в ЦПАУ органов местного самоуправления.
Планируется также введение мониторинга качества предоставления админуслуг (в том числе с помощью современных программных средств Единого государственного веб-портала электронных услуг), что даст возможность анализировать качество предоставления административных услуг, определять и осуществлять мероприятия по повышению уровня качества предоставления услуг.
Некоторые административные услуги можно будет получить без подачи заявления. Действия органов власти, связанные с реализацией прав лиц, будут признаваться административными услугами, а потому будут осуществляться не по усмотрению органов власти, а по процедуре, в сроки и на основании документов, определенных нормативно-правовыми актами.
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