Рада приняла закон о совершенствовании доступа к админуслугам в электронной форме

Верховная Рада приняла во втором чтении закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствования доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме" (№2679).

Закон поддержали 283 народных депутата, сообщает корреспондент Укринформа.

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта имеет целью оптимизировать сеть и функционирование ЦПАУ.

В частности, ликвидируются ЦПАУ, образованные районными государственными администрациями. Вместе с тем, предусмотрено предоставление услуг только в ЦПАУ органов местного самоуправления.

Закон также предоставляет полномочия Кабинету Министров устанавливать требования к ЦПАУ.

Административные услуги будут предоставляться расположенными в ЦПАУ представителями субъектов предоставления административных услуг, администраторами или через администраторов путем их взаимодействия с субъектами предоставления административных услуг.

Согласно принятому закону, в ЦПАУ будут предоставляться все административные услуги органов местного самоуправления, территориальных органов центральных органов исполнительной власти, а также административные услуги по договорам по обслуживанию в ЦПАУ жителей других территориальных громад; в ЦПАУ также будут предоставляться другие публичные услуги.

Предполагается, что ЦПАУ органов местного самоуправления обязательно будут образовываться во всех населенных пунктах с численностью населения более 1 тысячи; урегулирование вопросов образования ЦПАУ будет осуществляться объединенными территориальными громадами; старостам будут предоставлены отдельные функции администратора.

Закон также предусматривает ликвидацию Единого государственного портала административных услуг и создание Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Авторы прогнозируют, что реализация акта будет характеризоваться значительным улучшением состояния дел в сфере предоставления административных услуг.

Лицам будет предоставлена ​​возможность получать все административные услуги, предоставляемые на соответствующей территории, в одном месте - в ЦПАУ органов местного самоуправления.

Планируется также введение мониторинга качества предоставления админуслуг (в том числе с помощью современных программных средств Единого государственного веб-портала электронных услуг), что даст возможность анализировать качество предоставления административных услуг, определять и осуществлять мероприятия по повышению уровня качества предоставления услуг.

Некоторые административные услуги можно будет получить без подачи заявления. Действия органов власти, связанные с реализацией прав лиц, будут признаваться административными услугами, а потому будут осуществляться не по усмотрению органов власти, а по процедуре, в сроки и на основании документов, определенных нормативно-правовыми актами.